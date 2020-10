Das Forum „Gewaltfreies Burgenland“ veranstaltete den Literaturwettbewerb „Goldenes Kleeblatt gegen Gewalt“. In „Briefe für den Frieden“ konnte man einen Beitrag in deutscher Sprache mit maximal 3000 Anschlägen an Politiker, hohe geistliche Würdenträger oder an ein Staatsoberhaupt schreiben.

Lisa-Marie Lorenz aus der 5AHW, ecole güssing, schrieb Herrn Harald Vilimsky, Politiker und Abgeordneter zum Europäischen Parlament, einen sehr mutigen und gehaltvollen Brief, mit dem sie eine unabhängige Jury begeistern konnte und somit mit dem Sonderpreis (Geldpreis) für Jugendliche ausgezeichnet wurde.