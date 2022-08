Mehr Grün ins Zentrum von Stegersbach

Werbung

„Besonders im Sommer ist der fehlende Schatten ein Problem“, so Vizebürgermeister Michael Knopf, „durch die vielen Rückmeldungen der Stegersbacherinnen und Stegersbacher weiß ich, dass vielen der Hauptplatz ein Herzensanliegen ist“. Eine Begrünung des weitläufigen Areals, die neben einer Verbesserung des Klimas auch den weiteren Vorteil als Lärm- und Staubschutz mit sich bringen würde, sei nötig. Dazu will die Orts-ÖVP ein Konzept vorlegen.

„Dieses Thema wurde seitens der ÖVP noch in keiner Gemeinderatssitzung angesprochen. Die Begrünung des Hauptplatzes ist auch meine Intention, und wir haben auch schon dementsprechende Überlegungen angestellt“, so Bürgermeister Jürgen Dolesch (SPÖ), „Mobile Baumtröge sind bereits bestellt, sie werden Ende August/Anfang September am Hauptplatz aufgestellt“.

Jedenfalls soll der Platz auch immer funktional bleiben, um genügend Raum für Veranstaltungen freizuhalten.

