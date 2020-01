Wunderschönes Ambiente beim Garnisonsball in Güssing .

Thomas Erkinger und sein Team luden am Samstag zum Garnisonsball in die Montecuccoli-Kaserne nach Güssing ein. Unter die zahlreichen Ehrengäste mischten sich auch die Landesräte Daniela Winkler und Christian Illedits. Die beiden Bundesräte Marianne Hackl und Walter Temmel durften ebenso nicht fehlen wie Stadtchef Vinzenz Knor mit seiner Gattin Maria. Landtagspräsidentin Verena Dunst mischte sich mit ihrem Gatten Manfred ebenso unter die Gäste. Sie genossen den Abend sichtlich in der Kaserne.