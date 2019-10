Da Ortschef Leo Radakovits in den letzten Monaten vermehrt mit Fragen rund um neuen Wohnraum konfrontiert wurde, entschied sich die Gemeinde, den Anfragen der Bewohner nachzugehen. „Momentan haben wir in Güttenbach einen Bauboom, da viele Häuser geplant und gebaut werden. Da aber nach wie vor laufend Wohnungsanfragen aufkommen, wollten wir sichergehen, dass jeder der eine Wohnung in Güttenbach möchte, auch eine bekommt,“ meint Radakovits.

Zusammen mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) und Architektin Hildegard Blasch entstehen nun in der Keltengasse bis voraussichtlich November 2020 sechs neue Wohneinheiten. Die Wohnungen mit moderner Architektur sind als Startwohnungen geplant und haben alle zwischen 60 und 80 Quadratmeter Wohnfläche zu bieten. Die Einheiten im Erdgeschoss sind allesamt barrierefrei und gut zugänglich für die zukünftigen Bewohner gestaltet. Die größeren Zwei-Zimmer-Wohnungen im Obergeschoss werden allesamt mit Balkonen ausgestattet, wobei zusätzlich für alle Wohneinheiten Carports errichtet werden.“Jeder soll die Möglichkeit haben, seine gewünschte Wohnform einzunehmen“, erklärt OSG Geschäftsführer Alfred Koller in großer Runde beim Spatenstich.