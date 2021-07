5.936 der 23.037 Wahlberechtigten haben bei der Volksbefragung zum Kulturstandort Güssing ihre Stimme abgegeben. Zu entscheiden hatten sie darüber, ob das Land in einen Ausbau der Burg zu einem Kultur- und Veranstaltungszentrum oder in die Modernisierung des bestehenden Kulturzentrums investieren soll.

Die Entscheidung ist klar

58,92 Prozent sprachen sich für die Modernisierung des KUZ aus, 41,08 Prozent für den Ausbau der Burg. Es gebe „zwei klare Gewinner – den Bezirk und die direkte Demokratie“, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Gespräch mit der BVZ. Das Land habe mit dieser Volksbefragung ein „starkes Zeichen für Mitbestimmung“ gesetzt, die Bevölkerung habe dieses Angebot in einem erfreulich hohen Ausmaß angenommen: Das Ergebnis ist bindend.“

Es werden bereits die entsprechenden Vorbereitungen getroffen, damit die Landesimmobilien Burgenland GmbH als Projektträger den europaweiten Architekturwettbewerb wie angekündigt vorbereiten und ausschreiben kann. „Das, was wir vorher versprochen haben, gilt auch nachher. Es ist ein wichtiger Impuls für den Kulturstandort Güssing, jetzt gehen wir an die Umsetzung“, so Doskozil.

Modernisierung bring Restaurant

In die Modernisierung des KUZ sollen voraussichtlichen 20 Millionen Euro investiert werden. Geplant ist die Sanierung des Bestandes, wobei insbesondere die Tragkonstruktion des auf Pfählen errichteten KUZ erneuert werden soll. Neben der Modernisierung des Veranstaltungssaals mit rund 500 Sitzplätzen, soll der Innenhof überdacht und eine moderne Kunstbox als Aufbau über dem Innenhof geschaffen werden. Im Projekt inkludiert sein werden auch die Modernisierung des Restaurants und die Schaffung einer Restaurant-Terrasse.

Die Berücksichtigung möglicher Auflagen durch den Denkmalschutz wird eine zentrale Anforderung in der Projekt-Ausschreibung sein. Geplanter Baubeginn ist 2023. Frühestens 2026 soll das neue Kultur- und Veranstaltungszentrum für die Nutzung bereitstehen.

„Von der Schaffung eines modernen Kultur- und Veranstaltungszentrums soll die gesamte Region profitieren“Hans Peter Doskozil

Das Land wolle mit diesem Projekt Güssing als Kulturstandort mit einer Strahlkraft über den Bezirk hinaus etablieren, so Landeshauptmann Doskozil. Gleichzeitig sei daran – wie im Regierungsprogramm vorgesehen - der Anspruch geknüpft, gezielte Investitionsimpulse in strukturschwächeren Gebieten zu setzen. Doskozil: „Von der Schaffung eines modernen Kultur- und Veranstaltungszentrums soll die gesamte Region profitieren – auch durch die wirtschaftlichen und touristischen Effekte, die davon ausgehen werden.“