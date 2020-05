Seit fast 20 Jahren arbeiten die Marktgemeinde Stegersbach und die OSG zusammen. Über 300 Stegersbacher wohnen aktuell in einer Wohnung oder einem Reihenhaus der OSG, nun stehen neue Projekte an.

Wohnprojekte und das Blaulichtzentrum

In der Kastellstraße wurden in den letzten Jahren 65 Wohnungen errichtet, die aktuell im Bau befindliche Stiege 9 wird den Abschluss bilden. Sechs schicke Wohnungen – drei sind bereits vergeben - werden hier im Herbst 2020 fertiggestellt.

Für alle, die gerne groß wohnen möchten, entstehen im ersten Bauabschnitt am Hotterweg aktuell zehn moderne Reihenhäuser in Niedrigenergiebauweise inklusive Terrasse, Eigengarten und Doppelcarport. Die Fertigstellung ist für den Herbst 2021 geplant.

Der gemeinnützige Wohnbau ein wichtiger Faktor, um leistbares Wohnen im Land zu ermöglichen. So ist ein neues Projekt mit Startwohnungen in der Meierhofgasse unmittelbar in Vorbereitung. Das derzeit größte Projekt ist sicher das neue Blaulichtzentrum, welches in Zusammenarbeit mit der Gemeinde in Stegersbach entsteht. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei werden dort untergebracht sein. Zudem sind elf Seniorenwohnungen geplant. Der Spatenstich am alten Sportplatz erfolgte im November des Vorjahres, gestartet wurde mit der Errichtung des Feuerwehrgebäudes und den neuen Räumlichkeiten des Roten Kreuzes, das auch so schnell wie möglich die neue Stabsstelle beziehen möchte. Ebenfalls in der ersten Bauphase sollen die elf betreuten Wohnungen entstehen. Aufgrund der zentralen Lage des Blaulichtzentrums ist dies ein geeigneter Ort für Seniorenwohnungen. Die Pflege und Betreuung wird durch das Rote Kreuz erfolgen.

Der Polizeiposten soll dann in einem zweiten Bauabschnitt errichtet werden.

Die Fertigstellung der Feuerwehr ist bereits für das Frühjahr 2021 geplant.