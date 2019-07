„Billig aber lustig“ – das ist die Idee für die kommende Beachparty. „Oftmals wird so viel Geld für den Eintritt oder die Getränke ausgegeben, dass einem dieses gar nicht reicht. Wir wollen eine Veranstaltung organisieren, die sich junge Menschen auch leisten können“, erklärt Kevin Sifkovits, der Obmann des Vereins „Jugend Aktiv Stegersbach“.

Am 27. Juli geht die Veranstaltung in die zweite Runde, die Idee dafür hatte der Verein eigentlich schon immer. „Früher wurde ein Fest im Jugendhaus in Stegersbach veranstaltet, jedoch nur im kleinen Rahmen. Letztes Jahr entschieden wir uns dann diese Veranstaltung weiter auszubauen und am Bauhof in Stegersbach zu organisieren, um somit den Gästen eine Möglichkeit zu bieten, einen ausgelassenen Abend zu erleben“ so der Obmann.

Auch mit ihrem Motto „We are going to Ibiza“ haben sie voll ins Schwarze getroffen, denn wer sehnt sich an kühlen Sommertagen nicht nach einen Urlaub in Ibiza? Mit Sand, passender Dekoration, Hawaiiketten und sommerlichen Getränken wollen sie ihren Gästen ein „Ibiza-Feeling“ vermitteln.

Natürlich darf die passende Urlaubsmusik auch nicht fehlen. Das Team von „Sound-X-Press“ wird die Nacht über für die richtige Stimmung sorgen. Wer also einen lustigen Abend in Ibiza erleben will, sollte sich die Beachparty am 27. Juli in Stegersbach auf gar keinen Fall entgehen lassen.