Güssing: Volksbefragung zur „Monster-Photovoltaikanlage" ist vom Tisch

Vizebürgermeister Alois Mondschein (ÖVP) will Beschwerde einlegen. Foto: BVZ

Als VP-Vizebürgermeister Alois Mondschein im Frühjahr eine Unterschriftenaktion gegen die „Monster-Anlage“ startete, war das Umwidmungsverfahren der 120 Hektar Grundfläche in Photovoltaik-Freifläche seitens des Landes schon abgeschlossen.

Auch in der Begründung des Landesverwaltungsgerichts Burgenland (LVwG) heißt es, dass sich die von Mondschein geforderte Volksbefragung auf ein bereits abgeschlossenes Flächenwidmungsverfahren beziehe. Bei der betreffenden Photovoltaik-Anlage handle es sich zudem um eine Frage der überörtlichen Raumplanung, die durch eine landesgesetzliche Bestimmung abschließend geklärt worden sei - die Planung wurde somit der Gemeinde entzogen.

SPÖ-Energiesprecher Wolfgang Sodl fordert Rückkehr zur Sachlichkeit. Foto: BVZ

Für Mondschein bleibt jetzt die Möglichkeit Rechtsmittel gegen die Entscheidung LVwG einzulegen, was er bereits angekündigt hat. Es sei nach wie vor der Meinung, dass ein Großteil der Bevölkerung gegen das Projekt sei. Derweilen gehen für die Burgenland Energie die Vorbereitungen für den Baubeginn, der im kommenden Jahr sein soll, weiter. Die SPÖ-Energiesprecher Wolfgang Sodl fordert hingegen von Mondschein die Rückkehr zur Sachlichkeit. „Vorzeigeprojekte, wie jenes in Güssing sind in der aktuellen Situation umso wichtiger“, spricht Sodl die Energiekrise an.

FPÖ-Obmann Michael Gmeindl erfreut über die LVwG-Entscheidung. Foto: BVZ

Auch FPÖ-Bezirksobmann Michael Gmeindl zeigt sich erleichtert über die Erkenntnis des Gerichts. „Natürlich soll der Rechtsweg nicht beschnitten werden, aber ob wirklich die Mehrheit der Güssinger gegen diese Photovoltaikanlage ist, darf mehr als bezweifelt werden“, so Gmeindl, der aber auch anmerkt, „man darf jedoch neben diesen Freilandflächen auf die Forcierung der Dächer Nutzung und sonstiger Alternativen vergessen.“

