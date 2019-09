Laut Veranstalter waren über 150 Menschen ins Kastell gekommen. Die Themen waren breit gefächert: Pflege, Bildung, Mindestlohn, Bio-Wende und die Mobilität der Zukunft. Besonders beim Thema Bildung herrschte großer Gesprächsbedarf, angefangen vom Gratis-Kindergarten, der besonders von den Kindergärtnerinnen mit teils kritischen Augen gesehen wird, bis hin zur Lehre, die bei den Unternehmern ein großes Thema ist. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil beantwortete alle Fragen des Publikums.

„Ich freue mich immer wieder darauf, mit vielen Menschen über die verschiedensten Bereiche zu reden und einen offenen Dialog zu führen, denn für mich ist es wesentlich, ein Meinungsbild zu bekommen und zu erfahren, ob wir mit unserer Themensetzung auf dem richtigen Weg sind. Das geht am besten, wenn ich zu ihnen direkt in die jeweilige Region komme. Wichtig ist mir hier das Gespräch in einer lockeren Atmosphäre. Jeder kann kommen und mit mir über seine Wünsche und vor allem seine Ideen diskutieren, denn schließlich ist es nicht nur die Politik, es sind vor allem die Burgenländerinnen und Burgenländer, die unser Land vorwärts bringen“, so Doskozil.