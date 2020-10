Verkehrsteilnehmer aufgepasst! An den Ortseingängen von Rax (Bezirk Jennersdorf) und Bocksdorf (Bezirk Güssing) wurden neue Radargeräte installiert. Zusätzlich wurde an der Landesstraße 116 in Deutsch Minihof (Bezirk Jennersdorf) ebenfalls ein neues Blitzgerät aufgestellt.