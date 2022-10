Auszeichnung für zwei besondere Werke

In völlig neuer Form fand die Verleihung der Wissenschaftspreise des Landes Burgenland erstmals im festlichen Rahmen einer Gala in der restaurierten Synagoge Kobersdorf statt. Zwei der Preisträger kommen aus dem Bezirk Güssing. „Die Wissenschaftspreise des Landes Burgenland sind eine würdige Auszeichnung und ein Zeichen der Wertschätzung für bereits erbrachte Leistungen“, meinte Landesrat Heinrich Dorner im Rahmen der Verleihungen.

Kulturpreis in der Sparte Wissenschaft

Der Kulturpreis des Landes Burgenland wird in sieben Sparten vergeben und zählt zu den höchsten Auszeichnungen für Verdienste um Kunst, Kultur, Wissenschaft und Erwachsenenbildung im Burgenland. In diesem Jahr wurden die Preise in den Sparten Erwachsenenbildung und Wissenschaft vergeben. Einen davon erhielt Walter Dujmovits, nämlich jenen in der Kategorie Wissenschaft. Dujmovits wurde 1932 in Eisenhüttl im Bezirk Güssing geboren.

Schon früh wurde er mit dem Thema Auswanderung der Burgenländerinnen und Burgenländer nach Amerika konfrontiert, da alle seine Verwandten mütterlicherseits emigriert waren. Nach seinem Studium war Walter Dujmovits dann selbst in den USA unterwegs, unter seiner Mithilfe wurde 1956 in New York die burgenländische Gemeinschaft gegründet, eine Vereinigung, welche Kontakte zwischen der alten Heimat und den Ausgewanderten fördert. Nach langjähriger Forschungstätigkeit fasste er im Jahr 1975 seine Erkenntnisse in einem Buch zusammen. In den vergangenen Jahren setzte er sich unaufhörlich für das Verständnis der burgenländischen Migrationsgeschichte ein.

Heinz Janisch erhält Buchpreis 3x7

Im Zuge der Verleihung der Wissenschaftspreise wurde auch der burgenländische Buchpreis 3x7 verliehen. Der burgenländische Buchpreis 3x7 ist ein gemeinsames Projekt des Landes Burgenland, des Buchhandels und der burgenländischen Bibliotheken. In der Kategorie Kinder- und Jugendbuch wurde der in Strem und Wien lebende Heinz Janisch für sein Buch „Der Meisterdieb im Museum. Ein Fall von Jaromir“ ausgezeichnet. In seinen Geschichten und Erzählungen bringt Heinz Janisch zeitlose Themen aus der Lebenswelt von Kindern in poetischer Weise zur Sprache.

