Bundesfeuerwehr-Jugendleistungsbewerb: „Dabei sein ist alles“

Alles Gute für die Jugendlichen aus Inzenhof-Kleinmürbisch. Inzenhofs Ortschef Jürgen Schabhüttl, Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Jandrasits, Jugendbetreuerin Martina Grandits und Vertreter des Bezirksstabs wünschen viel Glück für den Bundesfeuerwehr-Jugendleistungsbewerb. Gemeinsame Vorbereitung als Erfolgsmodell. Die Wettkampfgruppen aus Pinkafeld und Inzenhof-Kleinmürbisch haben sich gemeinsam auf den Bundesbewerbvorbereitet. Jede Sekunde zählt. Bei den letzten Trainings in Pinkafeld haben sich die Jugendlichen aus Inzenhof-Kleinmürbisch den Feinschliff für den Wettbewerb geholt. Die Mädls aus Sulz werden am Sonntag, dem 21. August (10.45 Uhr) beim Feuerwehrhaus in Sulz in Empafang genommen.

