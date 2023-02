Drogen-Ring wurde zerschlagen

Im Bezirk Güssing konnten Drogenfahnder zuletzt einen großen Erfolg verbuchen. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe Suchtmittel des Bezirk Güssing, mit Sitz in St. Michael, wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaften Eisenstadt und Graz ein Drogenring im Raum Süburgenland und der angrenzenden Oststeiermark ausgeforscht und zerschlagen, wie die Polizei kürzlich im Rahmen einer Pressekonferenz mitteilte.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war im Juli 2022, als bekannt wurde, dass ein kosovarischer Staatsangehöriger aus dem Raum Fürstenfeld, Kokain an Abnehmer aus den Bezirken Oberwart, Güssing, Jennersdorf und Hartberg/Fürstenfeld verkauft. Die Verkäufe haben in Burgauberg, Burgau und auf Ravepartys in Stinatz stattgefunden, so Bezirkspolizeikommandant Ewald Dragosits.

Größter Fund im Bezirk

In Folge dessen begann der Suchtmittel-Trupp intensiv zu ermitteln. Im Zuge der Ermittlungen wurde klar, dass der 24-jährige erwähnte Kosovare aus Fürstenfeld plant, Kokain aus Belgien nach Österreich zu schmuggeln. Ihn unterstützten dabei drei weitere in der Steiermark wohnhafte Männer, darunter ein 30-jähriger Syrer, sowie ein 23-jähriger Südburgenländer.

Der Syrer wurde dann auch beauftragt, das Kokain nach Österreich zu bringen, er wurde von einem 28-Jährigen unterstützt. Ende September 2022 wurden die beiden bei der Autobahnabfahrt Ilz angehalten und das Suchtgift sichergestellt, womit der Startschuss gemacht war, um den Drogen-Ring zu zerschlagen.

Bei der Sicherstellung handelte es sich um 1,3 Kilogramm Kokain im derzeitigen Straßenverkaufswert von 260.000 Euro, so Dragosits: „Eine solche Menge an Kokain wurde im Bezirk noch nie gefunden –für unsere Ermittler ein großer Erfolg!“

Die fünf Täter, die die Drogen an insgesamt 22 Abnehmer verkauften, sitzen derzeit alle in Graz-Jakomini in Untersuchungshaft.

