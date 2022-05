Immer mehr „Chefinnen“: Bettina Derkits hebt Frauenquote auf 50 %

Vollbild

Nach der Pensionierung von Josef Weinhofer, hat Bettina Derkits kürzlich die Amtsleitung in beiden Gemeinden übernommen. Weinhofer war mehr als 38 Jahre in Strem Amtsleiter und zuletzt auch in Großmürbisch. Derkits hat ihre Dienstprüfung für den gehobenen Dienst übrigens mit Auszeichnung bestanden. Dazu gab es von Großmürbischs Bürgermeister Jürgen Kurta und dem versammelten Gemeinderat einen großen Blumenstrauß. Auch Gerersdorfs Gemeindebedienstete Claudia Tanczos strebt eine Spitzenposition in der Gemeindeverwaltung an. Kürzlich legte sie ihre Prüfung im Rahmen der Grundausbildung mit „Auszeichnung“ ab. Von Bürgermeister Günter Berzkovics gab es Blumen. Bilden in Akademie Burgenland immer mehr Frauen aus: Gilbert Lang und Leiterin Bettina Frank.

