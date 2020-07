In Stegersbach brannte ein Silo eines holzverarbeitenden Betriebes und zwischen Sulz und Gamischdorf war ein LKW aus unbekannter Ursache in den Straßengraben gerutscht.Die vor Ort eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Sulz forderte am 2.7.2020 die Kameraden aus Güssing als Unterstützung für eine LKW-Bergung an.

Dieser war uns unbekannter Ursache von der Straße ab- und im Straßengraben zum Liegen gekommen. Mittels mehrerer Seilwinden und eines Traktors konnte der LKW geborgen werden. Die Straße war für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr nicht passierbar. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.