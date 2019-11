“Da sich immer mehr Menschen über die Folgen des Klimawandels bewusst werden und der Wunsch nach positiven Veränderungen inmitten der Klimakrise immer größer wird, schließen sich zehn Wochen vor der Landtagswahl immer mehr Menschen der Grünen Partei an“, freut sich Landessprecherin Regina Petrik.

Die aktuellsten Neuzugänge sind Philipp Novakovits, der als neuer Bezirksgeschäftsführer fungiert und Deborah Bunas, die die Rolle als Bezirkssprecherin im Bezirk übernimmt. Der Neuberger Novakovits arbeitet als Projektmanager beim „Europäischen Zentrum für Erneuerbare Energie“ und bereitet als Manager von KLAR! 19 Gemeinden im Südburgenland auf die Folgen des Klimawandels vor.

Der sich ehrenamtlich für die Energiewende einsetzende Klima-Experte erklärt: „Mir ist wichtig, dass wir bei den gewaltigen Herausforderungen von Scheinlösungen wegkommen und endlich Hebel in Bewegung setzen“. Er hofft, dies bei und mit den Grünen umsetzen zu können. Die sozialpolitischen Ansichten der Partei waren es, die die Salzburgerin Deborah Bunas überzeugt haben. Die ausgebildete Fachsozialbetreuerin unterstützt benachteiligte Kinder und Jugendliche bei der Kinderhilfsorganisation „Rettet das Kind“ in Güssing und weiß daher, was Menschen wirklich brauchen. „Ich habe Missstände, Wünsche und Nöte der Menschen gehört und gesehen. Mir ist es wichtig, diese Nöte weiter zu transportieren und so rasch als möglich Lösungen zu finden“, erklärt die neue Grüne Bezirkssprecherin.