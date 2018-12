Am 1. Mai 1999 bebte die Eisenberger Halle – die „Poleros“ hatten ihren ersten Auftritt und begeisterten auf Anhieb das Publikum. Gerhard Tukovics (Gesang, Gitarre, Keyboard), Christian Uzsak (Gesang, Gitarre, Keyboard) und Ewald Muik (Gesang, Keyboard, Steirische Harmonika) standen von diesem Tag an zwanzig Jahre lang gemeinsam auf der Bühne. Oft waren es bis zu drei Auftritte in der Woche, neben den Proben und ihrer hauptberuflichen Arbeit blieb keine Zeit für weitere Hobbys. Von ihren Familien wurden sie bedingungslos unterstützt – wofür die drei Musiker besonders dankbar sind. Unzählige Konzerte wurden bestritten, quer durchs ganze Land. Zu den besonderen Highlights zählen die Fanreisen, an denen immer bis zu 300 Personen teilnahmen. Eine Tour wird allen in besonderer Erinnerung bleiben: Mit einem eigens gecharterten Flugzeug ging es nach Korfu.

Die Vollblutmusiker waren immer mit ganzem Herzen bei ihren Auftritten dabei, das spürten ihre Fans und hielten ihnen immer die Treue. Ein Lied durfte niemals fehlen: „I need more of you“ von den Bellamy-Brothers war wohl der meistgewünschte Hit. Nun entschied sich die Band, gemeinsam „in Pension“ zu gehen. Am 15. Dezember laden sie deshalb ins Kulturzentrum Güssing zum Abschiedskonzert. Es ist eine Benefizveranstaltung, der Erlös geht an eine Familie in Inzenhof. Und auch „I need more of you“ wird an diesem Abend mit 100%iger Sicherheit mindestens einmal erklingen.