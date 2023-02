SPÖ-Frauen: Volle Zustimmung für Michaela Raber

Es war ein eindeutiges Votum: Bei der SPÖ-Bezirkskonferenz wurden Bezirksfrauenvorsitzende Michaela Raber und ihr Team mit 100 Prozent wiedergewählt. Volle Zustimmung gab es auch für Bezirksparteivorsitzende Landtagspräsidentin Verena Dunst, die zur Ehrenvorsitzenden der SPÖ Frauen im Bezirk Güssing gewählt wurde.

Neben Michaela Raber als Vorsitzende und Verena Dunst als Ehrenvorsitzende wurden noch nachstehende stellvertretende Vorsitzende gewählt: Edith Weber (Stadträtin in Güssing), Eva Weinek aus Hagensdorf, Cornelia Kedl-Oswald (Vizebürgermeisterin in Moschendorf), Michaela Graf (Gemeindevorständin in Stegersbach), Tanja Illedits (Vizebürgermeisterin in Ollersdorf) und Martina Bugnits (Gemeinderätin in Bocksdorf).

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.