Seit mittlerweile zwei Jahren hält der Boom rund um das Kultgetränk Uhudler nun schon an. Und vorerst ist kein Ende in Sicht, dafür sorgen zahlreiche neue Produkte. Zwei davon wurden in der Vorwoche von Landesrätin Verena Dunst und den Produzenten vorgestellt: Das Uhudler-Bier „Schwarze Isabella“ und der „Uhudlerland Honig“.

Genuss aus der Region. Künftig gibt es auch den „Uhudlerland Honig“ zu kaufen – garantiert von Imkern aus der Region. | BVZ, Pekovics

Das kühle „Blonde“ – in diesem Fall eher: schwarze – wurde von Patrick Krammer und Adalbert Windisch kreiert. Die beiden haben es geschafft, die Uhudler Aromen in die Flasche zu bringen – dank Tee und Traubensaft. „Uhudler Wein ist nämlich keiner dabei“, erzählen die beiden und freuen sich schon darauf, das „Schwarze Isabella“ als Festivalbier beim „Fest der 99 Biere“ (6. und 7. Juli im Weinmuseum Moschendorf) zu präsentieren.

Tolle Kombi: Honig und Uhudler

Schon länger am Markt gibt es den Honig aus dem Uhudlerland, aber noch nicht unter dieser Bezeichnung. Doch das ist ab sofort möglich, derzeit bieten fünf Imker den „Uhudlerland Honig“ unter diesem Markennamen an. Interessierte Imker können mitmachen, wenn die Qualität ihres Produktes in Ordnung ist.

Für Landesrätin Verena Dunst ist diese Entwicklung erfreulich: „Das sind weitere Schritte zur erfolgreichen Verwirklichung des Projekts Uhudlerland.“ Das Thema Uhudler ist derzeit sogar so präsent, dass im Herbst ein international besetztes Uhudler Symposium auf der Burg Güssing geplant ist. „Ein weiterer Baustein, um mehr Wertschöpfung in die Region zu holen und auch zu halten“, ist Dunst überzeugt.