Vom Kaufmann zum Dechant: Neue Aufgabe für Pfarrer

Karl Schlögl wurde von den Mitgliedern des Dekanatsrates zum neuen Dechant des Dekanats Güssing für die nächsten fünf Jahre gewählt und von Bischof Ägidius Zsifkovics dazu ernannt. Er tritt damit die Nachfolge von Pfarrer Karl Hirtenfelder aus Stegersbach an.

In einer feierlichen Messe am Sonntag wurde dies nun auch in der Pfarre Moschendorf gefeiert. „Pfarrer Karl Schlögl ist nunmehr für das Dekanat Güssing zuständig. Wir sind sehr stolz auf unseren Pfarrer, obwohl wir natürlich wissen, dass das eine große Verantwortung für ihn bedeutet“, so Landtagspräsidentin Verena Dunst, die gemeinsam mit der Gemeindevertretung und der Pfarrgemeinde gratulierte und viel Erfolg wünschte.

Karl Schlögl wurde am 5. Oktober 1954 in Oberloisdorf geboren. Er entstammt einer bäuerlichen Familie. Schlögl ist seit vielen Jahren allseits beliebter Pfarrer im Pfarrverband Eberau-Gaas-Bildein-Moschendorf.

Seine Priesterkarriere ist nicht alltäglich. Schlögl wurde erst mit 55 Jahren zum Priester geweiht. Der gebürtige Oberloisdorfer war zuvor als Kaufmann im Lebensmittelhandel tätig und bis zum Jahr 2001 Filialleiter eines Geschäfts in seiner Heimatgemeinde. 2002 erfolgte der Eintritt in das Priesterseminar der Diözese Eisenstadt. Im Jahr 2008 schloss Schlögl das Diplomstudium der Fachtheologie an der Päpstlich philosophisch-theologischen Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz ab.

