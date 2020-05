Neben der Gastronomie haben viele Museen, Burgen und Vinotheken seit 15. Mai wieder für Besucher geöffnet, die weiteren starten mit 29. Mai in die Saison. Durch die Corona-Pandemie haben die Ausflugsziele heuer später als üblich gestartet. Im Bezirk Oberwart warten zahlreiche Einrichtungen auf Besucher. So können das Felsenmuseum in Bernstein, der Vogelturm/die Kindererlebniswelt in Rechnitz, der Baumwipfelweg in Markt Neuhodis, die Uhrenstube in Aschau (nach Voranmeldung), das Heimathaus/Hianzenzentrum Oberschützen (nach Voranmeldung) und die Burg Bernstein (nach Voranmeldung) wieder besichtigt werden.

Frei zugänglich sind auch die Rad- und Wanderwege, sowie die Themenwege im Naturpark Geschriebenstein-Irrotkö und der Aussichtsturm am Geschriebenstein. Genaue Informationen über die Öffnungszeiten finden unter www.suedburgenland.info. Ab sofort kann man auch in der Vinothek am Csaterberg (täglich von 8 bis 18 Uhr, Gasthof Holzer) sowie in der Vinothek Eisenberg (täglich von 14 bis 18 Uhr) die besten Weine der Region verkosten.