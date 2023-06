Florianis aus Sulz und Inzenhof mit starken Leistungen

Bei hochsommerlichen Temperaturen duellierten sich am Samstag beim Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Olbendorf die besten Jungflorianis aus dem Bezirk Güssing um die Leistungsabzeichen in Silber und Bronze. In insgesamt 38 Durchgängen bewiesen die Jungflorianis ihr Können auf der Hindernisbahn und am Staffellauf. Den Sieg in der Kategorie Brone mit Wertung sicherte sich die Wettkampfgruppe Inzenhof 1 vor Sulz 1 und Deutsch Tschantschendorf 1. In der Silber-Wertung hatten die Jungflorianis aus Sulz die Nase vorne und holten somit auch den Tagessieg. Platz zwei ging an Inzenhof, Platz drei an Güssing.

Neben den der großen Anzahl Feuerwehren aus dem Bezirk Güssing waren auch Gästegruppen aus Schützen am Gebirge, Grieselstein, Neudau-Neudauberg und Welten dabei.

Außerdem stellten sich 31 Jugendliche dem Einzelbewerb in Bronze und sieben Jugendliche dem Einzelbewerb in Silber und konnten auch hier spitzenmäßige Leistungen erzielen bzw. erste Bewerbserfahrungen sammeln.

„Im Hinblick auf den Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Gols, der im Juli stattfindet, konnten die Mitglieder der Feuerwehrjugend somit wertvolle Erfahrungen sammeln“, freuts sich Bezirksfeuerwehrjugendreferentin Martina Grandits.