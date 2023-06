Glücks T-Shirts für Florianis

Im Vorjahr sicherten sich die Florianis aus Inzenhof/Kleinmürbisch den Sieg beim Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb und qualifizierten sich erstmals für den Bundesbewerb. Am Samstag, dem 17. Juni, werden die Burschen und Mädchen beim heurigen Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb in Olbendorf an den Start gehen. Die neuen T-Shirts, gesponsert von Andreas Schils (Firma Schils Installationstechnik Meisterbetrieb) sollen Glück bringen.

