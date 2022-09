Philipp Stekovits ist Botschafter

Das Demokratieverständnis der Jugend zu stärken ist Ziel der Initiative „mitreden – Demokratieoffensive Burgenland“.

Jugendliche ab 16 Jahren sind dabei aufgefordert, Themen im Landtag mit den politischen EntscheidungsträgerInnen zu diskutieren. So soll das Interesse für die politische Arbeit geweckt und die Jugend dafür begeistert werden, mitzureden und Politik nicht nur zu erleben, sondern sie auch tatsächlich selbst mitzugestalten.

Im vergangenen Schuljahr nahmen zwölf Schulen am Projekt teil. Erstmals wurden nun am 15. September, dem „Tag der Demokratie“, im Landhaus in Eisenstadt von jeder Schule DemokratiebotschafterInnen ernannt, die auch einen Redebeitrag zu ihrem Thema vorgetragen haben.

Diese Beiträge werden am Ende des Projekts gesammelt und in einem „Demokratieleitfaden“ veröffentlicht.

