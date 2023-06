Rekordinvestitionen im Bezirk Güssing

Es sind erfreuliche Zahlen, die da in einer Halbjahresbilanz der SPÖ Bezirk Güssing präsentiert wurden. Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 % gesunken. „Aktuell sind 9.647 Menschen im Bezirk Güssing beschäftigt, während 513 Personen arbeitslos gemeldet sind, davon 258 Frauen und 255 Männer“, sagt SPÖ–Bezirksvorsitzende Verena Dunst. „Besonders im Bereich des Tourismus gibt es im Bezirk immer offene Stellen“, so Dunst. Und verantwortlich für diese Entwicklung sind Investitionen in die Infrastruktur des Bezirks, die verschiedene Bereiche umfassen. „Im neuen Bauprogramm sind 3,3 Millionen Euro für Landesstraßen, 2,4 Millionen Euro für ländliche Strukturen, 4,2 Millionen Euro für Wasser- und Umweltwirtschaft sowie weitere Mittel für den Ausbau von Güterwegen, Radwegen und Maßnahmen zur Schutzwasserwirtschaft vorgesehen“, erklärt der Landtagsabgeordneter Wolfgang Sodl. „Das sind wichtige Schritte, um die Infrastruktur für die Zukunft zu stärken.“ Das Land investiert allein in AktivPark, Kulturzentrum und Schulcampus knapp 50 Millionen und allein der Umbau des Kulturzentrums schafft 210 Arbeitsplätze während der Bauphase.

Problem öffentlicher Verkehr

Die Versorgung der kleinstrukturierten Gemeinden mit öffentlichem Verkehr macht aber nach wie vor zu schaffen. „Maßnahmen wie die Gründung der VBB (Verkehrsverbund Burgenland) und die Verbesserung der öffentlichen Verbindungen im Südburgenland, einschließlich der Graz Linie, der Verbindung Oberpullendorf – Oberwart und der direkten Verbindung Südburgenland – Eisenstadt sind da von großer Bedeutung“, sagt Sodl und fordert einmal mehr die unbeschränkte Erhöhung der Pendlerpauschale, die Abschaffung der CO2-Steuer und eine Anhebung des amtlichen Kilometergeldes auf 60 Cent pro gefahrenen Kilometer.