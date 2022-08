Bilder und Berichte: Das Picture on-Festival ist zurück

Werbung In Geburtstagslaune Anzeige 60 Jahre Heilbad in Bük!

Drei Jahre Pause haben bei den Pinkarockern keine Spuren hinterlassen. Im Gegenteil. Das Picture On Festival im 350-Seelen-Dorf Bildein ist nach der Pause mit seiner einmaliger Gemütlichkeit, sensationeller Stimmung und dem gewohnten Musikstilmix wieder zurück.

Den liefern heuer unter anderem die amerikanische Soul-Sängerin Marla Glen, die am Freitag für jede Menge Gänsehaut sorgte. Für Begeisterung sorgten auch die englischen Rock-Urgesteine New Model Army und „The Subways“.

Picture On – Tag 2

Mit der „Anschiffen“-Lesung und einer Hochzeit am Pinkastrand - Intendant Christoph F. Krutzler heiratete vor versammeltem Publikum seine Johanna Stecher - startete am Samstag dann der zweite Festivaltag in Bildein.

Mit Bands wie Anti Flag, Buntspecht – und dem Überraschungs-Headliner – geht das Picture On ins Finale!

