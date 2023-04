Der Geschichte auf der Spur

Werbung

Es ist ein Erlebnis für Jung und Alt, begleitet von den „geschichte(n)haus-Damen und Herren“, durchs „burgenländische geschichte(n)haus im Dorf ohne Grenzen zu gehen. Das junge Museum gibt Einblicke in die Geschichte des jüngsten österreichischen Bundeslandes von seiner Geburtsstunde im Jahr 1921 bis zu den letzten aktuellen Entwicklungen. Besucherinnen und Besucher erfahren mehr über Zusammenhänge zwischen Entscheidungen von Politikern und ihren konkreten Auswirkungen auf das Leben der Menschen in dieser Region, besonders in Bezug auf die Gemeinde Bildein und die Nachbargemeinde in Ungarn Pornóapáti (Pernau).

Bürgermeister Emmerich Zax jun., Vizebürgermeister Hansjörg Schrammel und Gemeinderätin Adella Glocknitzer mit den „geschichte(n)haus-Damen“ und Herren, die Besucherinnen und Besucher durchs Museum begleiten und viel Wissenswertes über das frühere Leben in der Region vermitteln. Foto: Fenz, Carina Fenz

Das Museum ist in einem „Kredenz-System“ gestaltet, das heißt, viele Läden und Kästen zum Aufmachen und Reinschauen, jeder kann sich genau so viel Informationen holen, wie er gerne hätte. Anhand von Alltagsgegenständen, Fotos, Dokumenten und Erinnerungen der BewohnerInnen dieses kleinen Ortes an der Grenze begeben sich Besucherinnen und Besucher auf die Spur der burgenländischen Vergangenheit. Zahlreiche Exponate nehmen direkt Bezug auf die Lebenswelt der AusstellungsbesucherInnen, laden ein hinzugreifen und auszuprobieren und zeigen sehr anschaulich, wie sich die Lebensumstände verändert haben.

Das mehrfach ausgezeichnete „burgenländische geschichte(n)haus“ beschäftigt sich interaktiv, oft spielerisch und auf einzigartige Weise mit der Geschichte des Burgenlandes. Foto: zVg, Göderle

