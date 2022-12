Kaufhaus läuft, Wirt wird gesucht

Werbung

Die Nahversorgung ist ein wichtiger Faktor im Ortsleben. Mit Sabine Knopf und Heinz Parz ist diese seit einem Jahr in Bildein weiterhin gesichert. Knopf hat das Geschäft damals von Helga Zax übernommen, die sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Das Kaufhaus ist ein Teil des WeinKulturHauses und wurde mithilfe von EU-, Bundes-, Landes- und Gemeindegeldern vom Verein Grenzgänger errichtet. Ebenfalls Teil dessen ist das örtliche Gasthaus, welches seit knapp einem Jahr leersteht und auch davor nach mehreren Eigentümerwechseln turbulente Zeiten erlebt hat.

„Seitens der Gemeinde Bildein und auch des Kulturvereins Grenzgänger ist man bemüht, die gastronomische Versorgung für die Zukunft zu sichern“, erklärt Bürgermeister und Neo-Obman Emmerich Zax jun. Die Gespräche rund um einen neuen Betreiber laufen seit Monaten. Aktuell, so Zax, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie es in Zukunft weitergeht. „Wir sind derzeit in intensiven Gesprächen mit zwei Interessenten“, erzählt Zax. Läuft alles nach Plan, dann will man in der ersten Jahreshälfte eine Einigung erzielen und dann so rasch, als möglich neu eröffnen.

Kein Wirt: Feuerwehr sagt traditionellen Ball ab

Nachdem die gastronomische Versorgung durch einen Wirt derzeit nicht gesichert ist, hat sich die Feuerwehr Bildein heuer dazu entschlossen, mit ihrem traditionellen Feuerwehrball, der am ersten Wochenende nach Weihnachten stattfinden sollte, eine Pause einzulegen. „Im nächsten Jahr, sofern ein Gastronom gefunden wird, will man einen neuerlichen Anlauf dafür starten“, kündigt der Ortschef an.

