Kulturverein Grenzgänger: Zax folgt Temmel zum dritten Mal

Werbung

Die Wachablöse im Dorf ohne Grenzen geht in die nächste Runde. Bürgermeister Emmerich Zax jun. wurde bei der Generalversammlung des Kulturvereins Grenzgänger am vergangenen Wochenende einstimmig zum neuen Obmann gewählt und löst somit zum bereits dritten Mal Altbürgermeister Walter Temmel in einem Amt ab.

Temmel war seit der Vereinsgründung im Jahr 2001 Obmann des Kulturvereins. Zax bedankt sich in seiner Antrittsrede, bei Walter Temmel für die hervorragende bisherige Leistung und den Vorstandsmitgliedern.

Der KVGG Bildein wurde 2001 mit der Zielsetzung gegründet, die Nahversorgung und Infrastruktur durch entsprechende Aktivitäten zu sichern und diverse Grenzen des Zusammenlebens abzubauen.

Folgende Projekte sind in dieser Epoche entstanden: Das mittlerweile bereits mehrfach ausgezeichnete Museum „burgenländisches geschichte(n)haus“, das Weinarchiv/Vinothek, wo die besten Tropfen der heimischen Winzer archiviert und verkostet werden können, die Mediathek, die für Seminare/Ausstellungen/Vernissage/Vorträge genützt wird, das WeinKulturHaus Bildein im ehemaligen Stadl, der bekannt für seine vielfaltigen Kulturveranstaltungen und Events ist und der Grenzerfahrungsweg, der mit vielen interessanten Stationen gut angenommen wird.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.