St. Patrick's Day im Stadl

Werbung

Am vergangenen Samstag verwandelte sich der Bildeiner Stadl in gewohnter Manier rund um den St. Patrick’s Day in ein gemütliches Irish-Pub in den irischen Nationalfarben grün, weiß und orange. Aber nicht nur die Deko sollte an die grüne Insel erinnern, sondern auch irische Erfrischungen wie Guinness vom Fass und irische Kulinarik. Musikalisch wurden die Gäste von „Firkin“ und „The Crazy Rogues“ verwöhnt.

