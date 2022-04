Konzerterlebnis in vier Sprachen!

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Dabei kommt es u.a. zu einem Wiedersehen mit alten Bekannten: Die legendären „Krowodnrocker“ Bruji sind seit über 40 Jahren Fixpunkte der heimischen Musikszene und waren schon am picture on festival 2002 zu sehen, Melinda Stoika sorgte am picture on 2012 als Teil von DelaDap für ausgelassene Stimmung. Unterhaltsam durch den Abend führt der Schauspieler und unser „Intendant vom Pinkastrand“ Christoph F. Krutzler …

So sind wir. Tako smo. Ilyenek vagyunk. Afka sam amen.

Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Burgenland“ stellen die „Krowodn-Rock“-Band BRUJI gemeinsam mit KollegInnen aus den anderen Volksgruppen Lieder zusammen, die in Art und Thematik die burgenländische Bevölkerung sowie ihre Geschichte, ihre Trauer und Sorgen, ihren Humor und Gelassenheit, aber auch ihre Zuversicht ausdrücken. Die Geschichte des Burgenlandes mitsamt seiner Volksgruppen und einschneidenden Ereignissen wird vom burgenländischen Schauspieler Christoph Krutzler, eingebettet zwischen den Liedern der burgenländischen MusikerInnen, erzählt.

Besetzung

BRUJI mit Toni Perusich (Keys, Harmonika, voc), Joško Vlasich (Gesang), Klaus Bittner (drums, voc), Rudolf Karall (E-Gitarre), Werner Karall (bass, voc)

Melinda Stoika (Gesang)

Max Schabl (Gitarre, Gesang)

Ferry Janoska (Bandoneon, Arrangements)

Josef Sári (Gitarre)

Martin Horvath (voc, Percussion)

Leon Berger (Klarinette)

Christoph F. Krutzler (Moderation)



Info-Hotline: +43 664 220 13 30 / Internet: www.kukuk.at

VVK: EUR 15,– / AK: EUR 20,-

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Tickets: online unter ntry.at und oeticket.com, bei allen oeticket – Verkaufsstellen, Kaufhaus Knopf (Bildein), Lendl’s Konditorei-Backstube (Bildein), Musikhaus Oberwart, Raiffeisenbankfilialen Bezirk Güssing oder per telefonischer Reservierung unter 0664 220 13 30

