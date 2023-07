Gamischdorf: Waldfest mit Nassbewerb

Die Feuerwehr Gamischdorf hat am vergangenen Samstag wieder einmal alles perfekt angerichtet: 24 Bewerbsgruppen gingen beim Nassbewerb an den Start, ehe beim Waldfest danach bis in die Morgenstunden gefeiert wurde. Den Sieg sicherten sich übrigens die Hausherrn aus Gamischdorf, in der Gästewertung waren die Damen aus Rudersdorf Berg nicht zu schlagen, die sich auch den Tagessieg sicherten.