Bocksdorf Ein Denkmal für den Frieden

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Ein Denkmal für den Frieden wurde am ehemaligen Soldatengrab installiert. Foto: zVg

„Friede“, in acht verschiedenen Sprachen, steht auf der Betonplatte, die in Bocksdorf am ehemaligen Soldatengrab des Ortsfriedhofes in die Erde gelegt wurde.