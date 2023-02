Kleine Bücherei wird aufgemotzt

Die Bücherei im alten Volksschulgebäude wandert vom Erdgeschoss in den ersten Stock. „Es wird vieles neu. Drei Damen nehmen sich der Um- und Neugestaltung an, rüsten von händischer Karteikartenführung auf ein digitales System um und stocken die Auswahl an Büchern auf“, schließt sich Bürgermeister Franz Pelzmann dem „Trend“, Büchereien wieder mehr in den Fokus zu rücken, an.

Das Angebot wird gut aufgestellt sein, „von Bilderbüchern für die Kleinsten bis zur Unterhaltungsliteratur und Hörbücher für Erwachsene“, freut sich Franz Pelzmann über das Engagement von Monika Lukas, Eveline Pelzmann und Karin Pelzmann.

Die Bücherei besteht seit 1980 und umfasst derzeit in etwa 4500 Titel; die Neugestaltung soll bis Mai fertig sein. Der genaue Öffnungstag wird erst festgelegt. Vorerst ist ein Besuch einmal in der Woche von 15 bis 18.30 Uhr geplant.

