Stockerlplatz für die Bierquelle

Bei der heurigen ‚Austrian Beer Challenge’ haben es Patrick Krammer und Markus Maurer aufs Treppchen geschafft. Beim österreichweiten Bierbewerb in Baden erreichte ihr Curcuma IPA in der Kategorie ‚Modern Style IPAs‘ den 3. Platz - für eine kleine Brauerei schon eine beachtliche Leistung.

„Da sitzen an einem Tisch bis zu zehn Bier-Sommeliers und bewerten dein Bier. Dafür, dass wir ‚oldschool‘ brauen und nicht so technisch ausgestattet sind, ist das schon was Besonderes für uns“, erzählt Markus Maurer, einer der zwei Braukünstler, stolz. ‚IPA‘ steht für India Pale Ale.

Entstanden als Exportbier der Engländer ist es ein gut gehopftes Bier, das gebraut wurde, um die langen Seewege zu überstehen. „Die mitgebraute Curcumawurzel macht das IPA der Bierquelle Heugraben letztlich besonders“, verraten die beiden Bier-Profis.