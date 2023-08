Neuberger präsentiert neues Kinderbuch

Es ist bereits das 17 Kinderbuch aus der Feder von Karl Knor. Die Illustrationen stammen so wie meistens von seiner Gattin Petra. Aber auch viele Fotos ergänzen das Sachbuch, in dem die Titelheldin Ella durch das Buch führt und in kindgerechter Art und Weise den jugendlichen Lesern das System Wald erklärt und den Lesern auch näher bringt. Es sensibilisiert und zeigt der heranwachsenden Generation, wie wichtig der Erhalt und der Schutz des Waldes für die Menschheit sind. Das durchgehend farbige Buch mit Hardcovereinband kann beim Autor selbst oder im „Cafe Pub Tankstö“ in Neuberg zum Preis von 10 Euro erworben werden.