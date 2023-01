Jugendhaus wird in Stegersbach errichtet

Werbung

„In Zeiten hoher Inflation und Energiepreise ein Budget zu erstellen ist schwierig, dennoch können wir sagen, dass es uns gelungen ist, ein konsolidiertes Budget erstellt zu haben“, meint Bürgermeister Jürgen Dolesch. Der einstimmige Beschluss sei, so Dolesch, ein Zeichen, dass man auch in Krisenjahren gut haushaltet. Um die Bevölkerung finanziell nicht noch massiver zu belasten, habe man sich, so Dolesch, auch dafür ausgesprochen nur die Wasserbezugsgebühren von 1,30 auf 1,60 Euro zu erhöhen.

Letzte Gebührenerhöhung im Jahr 2018

Zuletzt wurde diese im Jahr 2018 im Thermenort erhöht. Ausgabenseitig wurden auch im Gemeindebudget, welches rund 7 Millionen Euro ausmacht, für deutliche Energiepreissteigerungen vorgesorgt.

„Aus diesem Grund wird die Gemeinde auch im kommenden Jahr verstärkt auf Photovoltaikanlagen setzen. Konkret ist die Umsetzung von Anlagen auf dem Feuerwehrhaus und auf dem Sportzentrum vorgesehen“, erklärt der Ortschef. In dem rund 840.000 Euro vorgesehen Investitionspaket für 2023 ist auch die Errichtung eines Jugendhauses inkludiert, „um den Kindern und Jugendlichen eine attraktive Freizeitanlaufstelle bieten zu können“, so Dolesch.

Jugendhaus: Standort noch unklar

Im Jänner will man dazu nähere Details und einen Standort präsentieren. Den Grundsatzbeschluss zur Errichtung des Jugendhauses hat der Gemeinderat bereits im Vorjahr getroffen. Weiters sind neben anderen kleineren Investitionen und Instandhaltungen, Sanierungsarbeiten in der Mittelschule Stegersbach geplant sowie die Erneuerung eines Straßenzuges samt Kanal“, erklärt Dolesch.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.