Güssing beschließt 10,2 Millionen Budget

Gemeinderatssitzungen in Güssing waren auch schon mal spannender. Die Budgetsitzung ging ohne große Töne über die Bühne, was in erster Linie an der ÖVP lag. Denn Noch-Vizebürgermeister Alois Mondschein war beruflich verhindert und gar nicht anwesend. Franz Fabian, als sein designierter Nachfolger, gab sich wortkarg. Die ÖVP stimmte erwartungsgemäß nicht zu und ließ sich bei der Sitzung auch nicht aus der Reserve locken.

„Wenn man ein Budget ernsthaft diskutieren will, muss man sich schon im Sommer an einen Tisch setzen“, meldete sich Alois Mondschein schon im Vorfeld der Sitzung zu Wort. Jetzt kann ich das vorgelegte Budget schlucken oder nicht. Was will man am 15. Dezember noch großartig besprechen. Ein Budget muss im September fertig sein, um das auch noch diskutieren zu können“, sagt Mondschein.

Das Resultat: ein entspannter Abend für Bürgermeister Vinzenz Knor und sein Team. Die Stimme der FPÖ war ihm sicher.

Begonnen Projekte werden weiter geführt

„Das Budget hat einen Umfang von 10,2 Millionen Euro und es ist in Zeiten wie diesen alles andere als einfach, sagt Vinzenz Knor. „Teuerungen und hohe Baukosten machen Investitionen schwer, aber die schon begonnen Projekte werden natürlich weiter geführt“, so Knor, der in diesem Punkt vor allem den Um- und Neubau der Feuerwehrhäuser in Güssing und Steingraben anspricht.

„In der Mittelschule werden die Klassenräume im Bereich der Haustechnik saniert. Das ist ein mehrjähriges Projekt. Dazu die Sanierung von Straßen und Güterwegen. Da steht schon einiges an“, sagt Güssings Stadtchef. Für Straßenbeleuchtung, Fahrzeuganschaffung und andere kleinere Investitionen sind knapp 200.000 Euro vorgesehen. Laufende Verpflichtungen werden ebenfalls getilgt.

Wir haben das Beste aus der Situation gemacht

Vinzenz Knor, Bürgermeister Güssing

„Wir haben einen Schuldendienst von knapp 1 Million Euro, der getilgt werden muss. Gebühren und notwendige Tariferhöhungen wurden einstimmig beschlossen. „Einige Tarife werden um 5,7 Prozent erhöht. Einige sind gleich geblieben. Die 22 Prozent Erhöhung bei Wasser geben wir 1:1 vom Wasserverband weiter“, sagt Knor. .Wir haben das Beste aus der Situation herausgeholt. Wichtig ist es, dass wir weiter investieren, alle möglichen Förderungen ausnützen und nicht still stehen“, so Knor.

