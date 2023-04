Partnerschaft zwischen Güssing und Jägerbataillon 19 vor Abschluss

Werbung

Die mögliche Partnerschaft zwischen dem Jägerbataillon 19 und der Stadt Güssing wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen (die BVZ berichtete). Nun wurden weitere Schritte eingeleitet. „Die Absichtserklärung ist da, jetzt gilt es abzuwarten und dann werden wir weitere Gespräche führen. Vielleicht geht sich die Partnerschaft ja bis zum Traditionstag in der Montecuccoli Kaserne im Juli aus“, sagt Bürgermeister Vinzenz Knor. Die Initialzündung kam von ÖVP-Stadtparteiobmann Philip Krobath und der sieht sich in seiner Idee bestätigt. „Das Bundesheer ist in den Herzen der Güssinger fest veranker, ich kann mir das sehr gut vorstellen“, sagt Krobath und der Ball liegt nun beim österreichischen Bundesheer.

„Wir haben das beim zuständigen Ministerium eingebracht“, bestätigt der Kommandant des in Güssing stationierten Jägerbataillons 19, Christian Luipersbeck. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Partnerschaft klappt und im Sommer über die Bühne geht“, so der Oberst, der das Heer wieder näher bei der Bevölkerung sehen will. „Der Aufbau der militärischen Landesverteidigung ist ja derzeit ein großes Thema. Das Heer soll allein schon aus diesem Sicherheitsgedanken heraus, im Volk präsent sein. Wir wollen das Bundesheer auch als Arbeitgeber in der Region präsentieren“, so Luipersbeck. Zudem soll der Tag des Heeres in den Schulen intensiviert werden.

