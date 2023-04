Badminton Bundesmeisterschaften

Werbung

Das BORG Güssing hat das Burgenland mit einem 5.Platz bei den Bundesmeisterschaften in Badminton würdig vertreten. Nico Wiesner(6b), Sebastian Töltl (7b), Tobias Preinsperger und Felix Antoni (beide 8c) haben damit in der Kategorie„Oberstufe Burschen“ eines der besten Ergebnisse seit Jahren erreicht. Mit etwas Glück bei der Auslosung wäre mehr möglich gewesen. „Letztendlich mussten wir uns in der Gruppenphase nur den späteren Siegern aus Vorarlberg geschlagen geben, die mit drei Nationalteamspielern natürlich eine unüberwindbare Hürde darstellten“, resümierte Betreuerin Klaudia Mayrhofer. Die restlichen Begegnungen konnten mit jeweils 5:0 deutlich gewonnen werden. Eine Führung im Red Bull Stadion (incl. Pressebereich, Kabinen, VIP-Bereich) und ein Rundgang durch die Salzburger Altstadt, waren weitere Highlightsbei diesem Event.

