Mit „Blau mochn“ zu Gold

Die Geschäftsidee zur Junior Company „Blau mochn“ sorgte zuerst Burgenland weit für Aufsehen. Dann war die Idee, das immaterielle Kunsterbe des Blaudrucks in den Fokus zu rücken eine von vier Ideen die aus 550 TeilnehmerInnen übrig blieben. Und bei den Bundesmeisterschaften in Innsbruck überzeugten Sarah Halper und Sophia Blair so professionell und redegewandt, dass sie auch die Jury beeindruckten. Die Schülerinnen des 3. Jahrgangs und ihre Junior Company holten den 1. Platz österreichweit und werden Österreich beim Europabewerb im September in Kitzbühel vertreten.

Das gesamte Ecole-Team, die WKO und die Junge Wirtschaft Bezirksstelle Güssing gratulierten zu diesem Bundessieg und drücken im Herbst noch einmal die Daumen. Und das ist auch notwendig, denn der Europabewerb wird auf Englisch stattfinden.