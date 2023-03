Burgsaison eröffnet

Werbung

Am 15. März, pünktlich um 10 Uhr, wurde die Ausstellungssaison 2023 auf Burg Güssing eröffnet. Und wenige Minuten nach dem Aufsperren konnte Burgmanager Gilbert Lang die ersten Gäste begrüßen. Das Ehepaar Thamás Bakó und Éva Bakóné-Bodnar aus Szombathely.

Mehr als die Hälfte Gäste aus Ungarn

„Über 60% unserer Gäste kommen aus Ungarn. Daher eröffnen wir die neue Burgsaison als Zeichen unserer Verbundenheit am ungarischen Nationalfeiertag, dem 15. März. Und auch heuer wieder waren an diesem ungarischen Feiertag nahezu ausschließlich Gäste aus Ungarn auf Burg Güssing anzutreffen, darunter vor allem Familien, aber auch Studenten und ein Priester, ebenfalls aus Ungarn“, sagt Gilbert Lang. Das Burgmuseum zeigt zwei interessante Ausstellungen. „Fürstliche Sammelleidenschaften“ und „ 1848-1921-Von Deutschwest-Ungarn in das Burgenland“sind von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Nach dem Rückzug von Harald Schmirl im Oktober des Vorjahres geht die Suche nach einem Burgwirt ebenfalls munter weiter. „Wir haben damals sofort 40.000 Euro in die Küche investiert, um den Start für einen Nachfolger zu erleichtern. Leider haben wir noch keinen gefunden, aber wir arbeiten intensiv daran. Wir wollen keine Übergangslösung, wir wollen eine langfristige Lösung“, sagt Gilbert Lang. Und was die Hochzeiten betrifft, ist man auch ohne Burgwirt auf einem guten Weg. „Heiraten auf Burg Güssing hat nach wie vor seinen Reiz“, sagt Gilbert Lang. „Die Brautpaare wissen, dass wir keinen Burgwirt haben, aber eine Tafel im Rittersaal, mit Catering von Außen ist möglich. Oder im Kräutergarten. Manchmal findet die Hochzeitstafel am Fuße der Burg statt, da profitieren dann auch andere Unternehmen davon“, sagt Lang. Infos: www.burgguessing.at

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.