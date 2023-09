Güssing: Suche nach einem Burgwirt geht weiter

Güssing Harald Schmirl kochte sein letztes Burgmenü im Oktober 2022 und hat im Buschenschank Mondschein längst eine neue Heimat gefunden. Und während die Saison nun in die finale Phase biegt, hat sich auf der Suche nach einem Burgwirt wenig getan. „Unser Burgwirt Harald Schmirl hat nach jahrzehntelanger erfolgreichen Tätigkeit auf der Burg aus freier Entscheidung heraus eine neue Aufgabe gesucht und diese auch gefunden. Für das heurige Jahr wurden seitens der Burgstiftung Automaten mit Heiss- und Kaltgetränken aufgestellt, auch kleinere Snacks werden per Automat angeboten. Wir haben alle unsere Reisegruppen auf die umliegenden Gasthöfe verwiesen und die Individualgäste zur Verköstigung die Güssinger Innenstadt nahe gelegt“, sagt Burgmanager Gilbert Lang.

Gäste mit dem Angebot zufrieden

„Bei mir ist bis heute keine einzige negative Meldung eingelangt, alle waren mit dem kulinarischen Angebot rund um die Burg zufrieden und hatten auch Verständnis für die schwierige Lage in Zeiten der Teuerung und des Personalmangels“, so Lang. Allerdings kann das nur eine kurzfristige Lösung sein, die Wiedereröffnung des Burgrestaurants hat oberste Priorität. „Wir von der Burgstiftung arbeiten gemeinsam mit dem Land Burgenland mit Hochdruck an einer Lösung, auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat uns da seine Unterstützung zugesagt“, sagt der neue Stiftungsadministrator Michael Gerbavsits. „Allerdings werden wir über den Winter einiges an Sanierungsarbeiten durchführen müssen, an konkreten Plänen wird derzeit bereits gearbeitet“, so Gerbavsits. Laut Burgstiftung sollen auch die Burgmauern zeitnah vom umfassenden Pflanzenbewuchs befreit werden und auch die Dachfirste rund um das Burgdach werden einer Begutachtung unterzogen. So wird garantiert, dass die Dachfirste auch nach den Sturmschäden heuer sicher sind.

Starke Besucherzahlen und Arbeit am Kulturprogramm

Mit der heurigen Saison ist man zufrieden. Die Musicals „Die 3 Musketiere“ und „Kinky-Boots“ waren ein grosser Erfolg. Ohne Burgwirt ist es zwar schwer, Hochzeiten zu veranstalten, zwei große Hochzeitsgesellschaften mit einem Caterer waren dennoch zu Gast. Und besonders erfreulich ist der angewachsene Besucherstrom „Wir sind derzeit um rund 1.000 Gäste über dem Vorjahresschnitt und auch im September und Oktober haben wir noch sehr viele Gruppenreservierungen“, sagt Gilbert Lang. „2023 konnten wir 15.000 Eintritte verbuchen, heuer hoffen wir daher auf über 16.000 Besucher, bevor wir am 31. Oktober schliessen und mit den Arbeiten für die Sonderausstellung mit dem Arbeitstitel „Der Pelikan über Güssing - 500 Jahre Familie Batthyány auf der Burg“ beginnen.“

„Wir arbeiten aber auch bereits gemeinsam mit Andreas Vitasek und Marianne Resetarits am Kulturprogramm für 2024. Aber besonders wichtig ist mir auch die Unterstützung von Partnern wie Didi Tunkel und Burgenland-Tourismus, gemeinsam kann man da viel für das Südburgenland bewegen“, sagt Stiftungsadministrator Michael Gerbavsits.