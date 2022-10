130 Jahre jung: Gasthaus Trummer feiert

Wer kennt es nicht, das Gasthaus Trummer - das legendäre Lagerfeuer, das Jahrzehnte lang Besuchermassen, auch von sehr weit her, anlockte - die Damhirsch-Spezialitäten samt dem besten, selbst gebackenem Bauernbrot weit und breit - und den unwiderstehlichen Gastgebercharme von Hermann Trummer.

Seit der Gründung im Jahr 1892 durch Anton Trummer ist viel passiert. In der langen Geschichte der Familie wurden auch ein Taxigewerbe, eine Tankstelle, ein Transportunternehmen sowie ein Landesproduktehandel betrieben - die Gastronomie ist geblieben.

Tradition wird hier groß geschrieben, mittlerweile führt Paul Trummer den Betrieb in der 5. Generation. Nach dem Umbau im Jahr 2017 wurden neue Schwerpunkte gesetzt: „Wir legen den Focus auf regionale Weine und Schmankerl, die dazu passen“, so Paul Trummer.

Neue Ideen und langjährige Erfahrung bilden bei der Fortführung des Betriebes eine Symbiose.

„Wenn man so lange überleben will, muss man sich immer wieder neu erfinden“, so Paul Trummer. Und genauso sieht das auch Vater Hermann: „Es dürfen einem nie die Ideen ausgehen, und man muss kontinuierlich arbeiten“, sieht er das Erfolgsrezept des Familienunternehmens.

