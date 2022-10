„Bergler Laden“ eröffnet im Gemeindeamt

Mit einem „Tag der offenen Tür“ laden Alexander Eder und Christoph Ulbl zum Startschuss ihres ganz besonderen Geschäfts, das im Gemeindezentrum beheimatet ist, ein.

„Im Bauernladen wird es alles geben, was man an Lebensmitteln für den täglichen Bedarf braucht - und das mit regionalen, saisonalen und teilweise biologischen Produkten“, so Alexander Eder, der nebenberuflich eine Landwirtschaft betreibt.

Regionale Köstlichkeiten, saisonale Gaumenfreuden

Gemeinsam mit Christoph Ulbl, ebenfalls Landwirt, wird man hier auch Fleisch von Rind, Schwein und Huhn aus Eigenzucht anbieten - in Bioqualität, versteht sich, wie auch verschiedene Mehle, Erdäpfel, Gemüse, Säfte und vieles mehr.

Außerdem wird im Bergler Laden auch die Möglichkeit bestehen, sich gemütlich auf Kaffee und Kuchen, einen Snack oder ein Getränk zusammen zu setzen. Der „Bergler Laden“ geht ab Montag in den offiziellen Betrieb und wird von Montag bis Freitag von 6 Uhr bis 14 Uhr geöffnet sein.

Außerhalb dieser Zeit steht das Geschäft als Selbstbedienungsladen ebenfalls für Einkäufe zur Verfügung. Am Tag der offenen Tür erwarten die Gäste in der Zeit zwischen 10 Uhr und 17 Uhr regionale Köstlichkeiten und saisonale Gaumenfreuden, sowie Kaffee und Kuchen.

