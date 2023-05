Modernes Arbeiten im Dorf

Arbeiten, wo andere Urlaub machen - das ist in Burgauberg im modernen Co-Working-Space „Land:Raum“ möglich. Der Gedanke hinter dem Konzept ist es, Menschen die Möglichkeit zu geben, gemeinsam zu arbeiten, sich zu vernetzen und voneinander zu profitieren.

In den Co-Working-Space können sich innovative kleine Unternehmen, aber auch Privatpersonen, die oft Homeoffice machen und all jene, die nicht alleine zu Hause arbeiten wollen, einmieten, um in den modernen Räumlichkeiten ihrer Arbeit nachzugehen.

Neben dem Austausch mit anderen bietet das Arbeiten im Co-Working-Space durch seine zentrale Lage auch weitere Vorteile. Der Kindergarten, der Hort und die Volksschule sind zum Beispiel innerhalb von zwei Gehminuten erreichbar.

Entgeltliche Einschaltung

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.