Fledermäuse, Vampire und ganz viel Biss!

Einen Kontrast zur glühend heißen Orientsonne im Stück „Aladdin“, welches das Jugendensemble der Burgspiele Güssing noch am 24. und 31. Juli zur Aufführung bringt, bietet der nebelverhangene, ebenfalls von Sabine James neuinszenierte Klassiker ‚Dracula‘, frei inspiriert von Bram Stokers‘ faszinierender Gothic Novel ‚Dracula‘. „Ein amüsant schauriges Spiel mit Biss“, verspricht Sabine James, aber auch eine gehörige Portion Humor, eine gute Prise Pep, eigens komponierte Melodien und Lieder. Das Erwachsenen-Ensemble startete am 20. Juli in die heurige Festspielsaison. Bis 14. August wird es noch sieben weitere Vorstellungen auf der Festwiese in Güssing geben; der Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr angesetzt.

Tickets sind online unter www.burgspiele.eu (Bestellformular), per E-Mail unter info@burgspiele.eu oder im Kartenbüro am Festivalgelände, jeden Freitag von 9 bis 11 Uhr erhältlich.

