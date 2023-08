Gerbavsits ist neuer Administrator

Die Burgstiftung Güssing hat einen neuen Stiftungsadminstrator und der ist in der Bezirkshauptstadt kein Unbekannter. Michael Gerbavsits ist Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland und ist gebürtiger Sulzer.

„Ich freue mich sehr über diese neue Aufgabe, die für mich auch ein Zurück zu meinen Wurzeln ist. Ich bin mit der Burg in Sichtweite aufgewachsen und lebe dort, in Güssing bin ich acht Jahre lang in die Schule gegangen und habe am Gymnasium maturiert. Im Maturajahr habe ich gemeinsam mit Freundinnen und Freunden ein großes dreitägiges Kulturfestival auf der Burg veranstaltet“, sagte der neue Stiftungsadministrator.

„Michael Gerbavsits ist als Topmanager prädestiniert für diese wirtschaftlich wie auch organisatorisch sehr herausfordernde Aufgabe. Es geht darum, den Erhalt der Burg nicht nur in baulicher Hinsicht zu sichern, sondern vor allem auch als touristischen und kulturellen Standort weiterzuentwickeln. Ich danke auch Werner Unger für seine bisherige Tätigkeit, die er mit großer Leidenschaft und Umsicht ausgeübt hat“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil“. Ehrenamt wurde auf fünf Jahre fixiertGerbavsits wurde per Dekret der Landesregierung mit Wirksamkeit vom 1. August 2023 für die Dauer von fünf Jahren zum Stiftungsadministrator der Burgstiftung Güssing ernannt. Der Burgstiftung gehören ein vom Land bestellter Administrator und drei weitere Landesvertreter, drei Mitglieder der Stiftungsfamilie, davon eines als Kurator, sowie ein Vertreter der Gemeinde an. Die Stiftungsräte und der Administrator arbeiten ehrenamtlich.

Derzeit wird in enger Kooperation mit der Kulturabteilung des Landes an der wissenschaftlichen Aufbereitung der Ausstellung anlässlich 500 Jahre Batthyány auf der Burg Güssing im kommenden Jahr gearbeitet.

Mit dem Burgmanagement, hat die Bestellung von Michael Gerbavsits nichts zu tun. Burgmanager bleibt weiterhin Gilbert Lang, der sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Administrator freut.