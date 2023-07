Burgspiele zeigen den „Großen Houdini“

Die Burgspiele Güssing feiern den 30. Geburtstag. Die Vorbereitungen auf das Jubiläumsstück laufen, die Premiere geht am 11. Juli über die Bühne. Bis Ende Juli sind weitere sieben Aufführungen geplant und die Stückauswahl war ein Herzenswunsch der künstlerischen Leiterin Sabine James. „Inspiriert durch sieben Jahre Zirkuserfahrung bringen wir nun das Leben dieses legendären Ausnahmeartisten auf die Bühne“, sagte James im Rahmen eines Pressefrühstücks. Und märchenhaft mutet auch die Geschichte des 1874 in Budapest mit Namen Erik Weisz geborenen Entfesslungskünstlers an. Den Künstlernamen Harry Houdini nahm er mit 17 Jahren an und seine atemberaubende Show führte in bis nach Amerika.

Kids zeigen „Die Schöne und das Biest“

Die Jugend bringt ab 2. August eine Neuauflage von „Die Schöne und das Biest“. Und das alte französische Märchen „La Belle et la Béte“ wurde nicht ungefähr gewählt. Der Inhalt ist aktuell wie eh und je. „Man muss auch in schwierigen Situationen stets positiv denken, um ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Belle gibt uns mit ihrer Opferbereitschaft ein lebhaftes Beispiel dafür“, sagt Sabine James.

Premiere ist der 2. August. Bis 14 August stehen fünf weitere Aufführungen auf dem Programm. Beginn beider Aufführungen ist jeweils um 19 Uhr 30.