Am Montagvormittag verwandelte sich die Straße vor dem Stinatzerhof in Stinatz in eine Fußgängerzone. Der Grund: Thomas Stipsits, Kabarettist, Buchautor, Schauspieler und Halb-Stinatzer, hatte zum Casting geladen. Verfilmt werden soll sein erstes Buch „Kopftuchmafia“ rund um den schrulligen Kommissar Sifkovits. Gesucht wurden Frauen und Männer zwischen 18 und 75 Jahren, für Komparsen- und kleine Sprechrollen – bevorzugt jene, die des Stinatzerisch-Kroatischen, einem einzigartigen Dialekt im Burgenland, mächtig sind. Da ließen sich viele nicht zwei Mal bitten und so bildete sich bereits um 10 Uhr vormittags eine lange Schlange vor dem Gasthaus, in dem das Casting über die Bühne ging.

Das angepeilte Casting-Ende um 14 Uhr konnte angesichts der Menschenmassen sicher nicht eingehalten werden, wollten doch auch viele Nicht-Stinatzer Teil dieser Buch-Verfilmung werden. Schon fix mit dabei ist Jerome Thek aus Kemeten, der unter anderem in den Landkrimis zu sehen war. International sammelte er Erfahrung bei den Dreharbeiten zu „Game of Thrones“ und schon bald stehen wieder Dreharbeiten im Ausland an (die BVZ wird darüber berichten).

Beim Casting nicht gesichtet wurde der zweite Kemeter Schauspiel-Star Christoph F. Krutzler, dafür aber seine Schwester Dagmar. Ob auch ihr Bruder bei der Verfilmung von „Kopftuchmafia“ dabei sein wird, konnte bis dato nicht in Erfahrung gebracht werden. Aber die BVZ bleibt natürlich dran...

Vollbild Mehr aus Güssing Casting für Stipsi... Ganz Stinatz im Ausnahmezustand Badespaß Freibad Güssing feiert runden Geburtstag Pink Ribbon Brunch Spendenübergabe an die Krebshilfe Burgenland Mehr Top-Stories Badespaß Freibad Güssing feiert runden Geburtstag Casting für Stipsi... Ganz Stinatz im Ausnahmezustand Gemeindezentrumser... Schmuckstück mitten in Piringsdorf FB Eva-Maria Leeb und Markus Gyaky mit Thomas Stipsits. Hausherrin Kathrin Grandits freute sich über den Besuch von Thomas Stipsits und der Agentur Monafilm. Die Schauspieler im Blut. Auch Dagmar, die Schwester von Schauspieler Christoph Krutzler nützte die Gelegenheit und kam zum Casting für den Film "Kopftuchmafia". Groß war die Freude über das Wiedersehen mit Thomas Stipsits auch bei Stinatzerhof-Seniorchef Ägidius "Lela" Grandits, wo der Schauspieler schon in Kindheitstagen mit der Familie oft eingekehrt ist. Auch Bildhauer Josef Lehner aus Ollersdorf schaute bei Thomas Stipsits vorbei. Nachwuchs-Filmstars aus Stinatz versuchten ihr Glück beim Casting. Philipp Johann Fritz, Nadja Stipsits, Theresa Grandits, Kerstin Kirisits und Stefan Wittmann. Nicole Schmied testete die Schauspielkentnisse von Anna Kaiser aus Stinatz. 1 /15 Foto: Josef Lang Foto: Josef Lang Foto: Josef Lang Foto: Josef Lang Foto: Josef Lang Foto: Josef Lang Foto: Josef Lang Foto: Josef Lang Foto: Josef Lang Foto: Josef Lang Foto: Josef Lang Foto: Josef Lang Foto: Josef Lang Foto: Josef Lang Anzeige Casting für Stipsits-Film Ganz Stinatz im Ausnahmezustand . Wenn Schauspieler Thomas Stipsits und die Produktionsfirma Monafilm zum Casting rufen, dann wollen alle dabei sein.

